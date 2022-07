Oud-directeur OLVP Jos Merlier (72) overleden

Jos Merlier startte op 1 september 1989 als directeur in de Handelsschool van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie in Lokeren. In 2001 fuseerde de school met Sint-Anna. “Jos was tot 2007 directeur van deze fusieschool. Van 2007 tot 2010 (tot zijn pensioen) was hij coördinerend directeur van de scholengemeenschap Scholen aan de Durme (Vrije secundaire scholen van Lokeren - Zele - Hamme). Van 2011 tot 2016 was Jos voorzitter van de Raad van Bestuur van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie te Sint-Niklaas”, zegt Stephan Beirnaert, communicatiedirecteur van de VLOT!-scholengroep. “