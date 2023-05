Oppositie stelt vraagtekens bij meerwaarde wandelpromenade

“Het enige wat ik nog weet, is dat hij een grote mond had”: na eerdere gewapende overval moet 19-jarige opnieuw voor rechter verschij­nen

Anderhalf jaar nadat de 19-jarige J.V. in een gesloten instelling werd geplaatst na een gewapende overval op een kapperszaak in Wachtebeke, stond hij maandag opnieuw voor de rechter. Dit keer wegens het plegen van een diefstal met geweld. Waarom? “Ik weet het allemaal niet goed meer, ik was dronken...”