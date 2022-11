Opnieuw vrijspraak voor KBC in witwaszaak rond Lokerse ondernemersfamilie

Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgde KBC omdat de bank niet ingreep nadat verdacht grote sommen geld op de rekening van een Lokerse ondernemersfamilie werden overgeschreven. Let wel: KBC werd vervolgd als ‘mededader’, initieel hadden de speurders voornamelijk de familie zelf in het vizier. Die begon 15 jaar geleden, na de dood van de vader en toenmalige zaakvoerder, miljoenen euro’s zwart geld van Zwitserse rekeningen over te maken naar KBC-rekeningen van de gezinsleden. Dat bedrag was ‘wit’ gemaakt via een de ‘Eenmalige Bevrijdende Aangifte’ (EBA), een soort fiscale amnestie waarmee de regering belastingzondaars de kans geeft om boven water te komen. Alle belastingen en boetes die ze ontdoken, vervallen dan bij betaling van de boete.