Opnieuw melding van vals geld op Lokerse Feestweek

West-Vlamingen Sabien en Wim verblijven tien dagen in B&B Kroost tijdens Lokerse Feesten: “Stadsfes­ti­val combineren met fietstoe­ris­me in het Waasland”

Elk jaar opnieuw vinden bezoekers uit binnen- en buitenland de weg naar Lokeren tijdens de Lokerse Feesten. Gecharmeerd door eerdere bezoekjes aan het stadsfestival boekten Wim De Corte (50) en Sabien De Meyere (48) uit het West-Vlaamse Ichtegem samen met hun combiticket voor de Lokerse Feesten tien overnachtingen in Bed&Breakfast Kroost in de Lokerse wijk Everslaar. “Overdag gaan we fietsen of doen we een uitstap en ’s avonds trekken we naar het festivalterrein.”