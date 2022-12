Opmerkelijke stickeractie in Kerkstraat: “Wie schoot deze ruit aan diggelen?”

Aan het initiatief is ook een wedstrijd gekoppeld. Deelnemers kunnen een diner voor 2 winnen in het restaurant Amor Cibum, eveneens gelegen in de Kerkstraat. De actie komt uit de koker van het bedrijf Mistlerglas. “Dit zorgt voor wat extra animo in het winkelhart van Lokeren. De buren zijn alvast tevreden met deze extra aandacht en het is leuk om alle nieuwsgierigen door het kogelgat te zien loeren”, klinkt het bij Misterglas, de nieuwe naam voor het historische glasbedrijf Mistler dat al ontstond in 1874.