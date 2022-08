Opkuis en afbraak Lokerse Feestweek begonnen: “Effectief properste Feesten ooit”

In het Josephine Charlottepark houden zijn collega’s net een pauze in het paardenworstenkraam van de Fonnefeesten. Ze hebben het terrein er net proper geveegd. “Er is effectief wel minder afval door de herbruikbare bekers”, zegt Jurgen Ongena, verantwoordelijke van het team. Dat beaamt ook Filip Beck. “Dit zijn effectief de properste Feesten ooit. Uiteraard moeten we nog alle straten vegen, maar we merken duidelijk dat er minder afval is. Normaal vullen we om de twee a drie dagen een volle container, nu zullen het er een tweetal zijn op de ganse tiendaagse Feestweek.”