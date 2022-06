Openluchtexpo zorgt een hele zomer lang voor kleur in Park ter Beuken

De openluchtexpo is een tweejaarlijkse traditie in het park. Met Nick Ervinck wist het stadsbestuur nu een grote naam te strikken. “De pop-up tentoonstellingen in Park ter Beuken geven ruimte aan kunstenaars om in dialoog te gaan met de aangelegde parknatuur middenin onze stadskern”, zegt cultuurschepen Marina Van Hoorick (Open VLD). “De grens met natuur en kunst is heel fijn en wordt soms letterlijk tastbaar. Nick Ervinck exposeert met succes over heel de wereld. Zijn werk Lubzaerc van de tentoonstelling GNI-RI jun2022 is voor het eerst te zien in België. Lokeren krijgt de primeur.”