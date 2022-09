Opening tweede veld markeert stijgende populariteit Hockey Club Lokeren: “Wekelijks ruim 500 leden”

LokerenDit weekend opent Hockey Club Lokeren op de sportsite in de Heilige Geestmolenstraat zijn tweede kunstgrasterrein. “Intussen ontvangen we wekelijks meer dan 500 leden waarvan ongeveer evenveel meisjes en vrouwen als jongens en mannen.”

Vier jaar geleden opende Hockey Club Lokeren zijn eerste kunstgrasveld op de sportsite achter de kerk van de Heirbrug. Vorig jaar kwam het nieuws dat de club voor een uitbreiding ging met een tweede terrein om het stijgende ledenaantal op te vangen.

1,5 miljoen sprietjes

Het nieuwe veld is uitgerust met een kunstgrasmat van de allerhoogste kwaliteit. Clubvoorzitter Jacko Verheijen verduidelijkt: “Met maar liefst 1.5 miljoen sprietjes per vierkante meter (20% meer dan andere topvelden) verhoogt het speelcomfort, de grip, de balsnelheid en de natuurlijke bots van de bal. Tevens wordt het water langer vastgehouden, zodat we met minder waterverbruik tophockey kunnen spelen. Bovendien kan het kunstgras aan het einde van zijn levenscyclus in zijn geheel gerecycleerd worden.”

De gehele investering voor het nieuwe veld en toebehoren bedraagt ruimt 700.000 euro en de aanleg en financiering hiervan is volledig in handen genomen door de club. Het grootste deel van het bedrag, 75 procent, is bijeengebracht onder de vorm van gespaarde middelen, een bankkrediet en een win-win-lening bij sympathisanten, en voor de overige 25 procent kan de club dankzij een sterk subsidiedossier rekenen op een subsidie van Sport Vlaanderen en het infrastructuurfonds van de Stad Lokeren.

40 ploegen in competitie

Met het tweede veld kan de club nu verder groeien. “Inmiddels verwelkomen we wekelijks ruim 500 leden”, weet Verheijen. “Tof aan onze hockeyclub is dat er evenveel meisjes en vrouwen als jongens en mannen lid zijn. Er spelen meer dan 40 ploegen in competitie. Dit seizoen startten we voor de eerste keer met meerdere teams in de hoogste Vlaamse reeksen en nog dit jaar spelen er voor het eerst teams in nationale reeksen.”

Het tweede kunstgrasterrein voor Hockey Club Lokeren komt geen moment te vroeg met een ledenaantal van ruim 500 sportievelingen.

Hockey Club Lokeren kan beroep doen op enthousiaste trainers en coaches, waarvan de meesten zelf speler of ouder van spelende leden zijn. Ze worden echter goed omkaderd. Zo start bijvoorbeeld over twee weken op de club de vernieuwde Start 2 Coach-opleiding van de Vlaamse Trainersschool (VTS – Sport Vlaanderen). 25 cursisten zullen hier de basis leggen van hun coach- en trainersloopbaan.

De inspanningen van de club zijn ook de Koninklijke Belgische Hockey Bond (KBHB) en de Vlaamse Hockey Liga (VHL) niet ontgaan. “In 2022 mochten we als één van de enige vier clubs in België (er zijn circa 80 clubs in totaal, red.) het Gold label voor Club Management in ontvangst nemen. Een erkenning die we appreciëren en die ons motiveert om gestaag verder te werken aan de kwaliteit van de hockey-beleving in Lokeren.”

De clubterreinen worden zaterdagavond ingehuldigd in aanwezigheid van enkele leden van zowel de olympische kampioenen van de Belgian Lions als de Red Panthers, de nationale hockeydames.

Volledig scherm Het tweede kunstgrasterrein voor Hockey Club Lokeren komt geen moment te vroeg met een ledenaantal van ruim 500 sportievelingen. © Laure Van Puyenbroeck

