Openbaar ministerie vraagt strenge straf voor beklaagde die in drie dossiers terechtstaat

B.K. heeft het in zijn jonge leven al bijzonder bont gemaakt en werd al ettelijke keren veroordeeld voor de politierechtbank. Dit keer stond hij opnieuw terecht voor drie verschillende zaken van feiten die gepleegd werden in 2019. In de eerste zaak werd hij achtervolgt door de politie van Lokeren, in totaal 13 kilometer lang. Hij reed toen zonder rijbewijs want had al een lopend rijverbod en bleek ook onder invloed van drugs te zijn. Bij de tweede feiten werd hij betrapt met een snelheid van 100 kilometer per uur in de bebouwde kom. “Hierbij hadden echt doden kunnen vallen", aldus het Openbaar Ministerie. De laatste zaak zijn feiten waarvoor de man bij verstek een celstraf kreeg van drie jaar, en de advocaat nu vraagt om de straf te verminderen. “Het is vooral bij de laatste feiten waarvoor hij een celstraf kreeg en even vast heeft gezeten dat hij een klik heeft gemaakt”, zegt Raan Colman. “Hij rijdt niet meer met de wagen, gebruikt de fiets of een alternatief middel en heeft zijn lesje echt wel geleerd. Gevangenisstraffen kunnen dus zeker hun vruchten afwerpen, en daarom wil ik vragen om hierbij rekening te houden.” De politierechter zal uitspraak doen op 10 februari in deze zaak.