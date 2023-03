Op zoek naar zonwering? Ontdek hier de trends van dit voorjaar

Het mooie weer is in aantocht. Laat die zonwering dus maar komen. Maar wat is er hot and happening op dit moment? Jolien De Maesschalck van familiebedrijf De Maesschalck-Goethals (DMG) , dat vandaag zijn 33ste verjaardag viert, laat je kennis maken met de vijf belangrijkste trends van dit voorjaar.

1) Zonneluifel als eyecatcher

Er is een periode geweest dat de zonneluifel wat minder populair was, maar nu is hij helemaal terug. Of je nu een landelijke of hypermoderne woning hebt, dat maakt niet uit. Voor elk type woning is er een zonneluifel. “Vroeger moest de zonneluifel zoveel mogelijk gecamoufleerd worden. Hij mocht niet opvallen. De meeste mensen kozen dan ook voor neutrale kleuren”, zegt Jolien. “Maar nu is dat anders. De luifel mag gezien worden en moet zelfs een eyecatcher zijn. Je hebt ze in felle kleuren en je kan zelfs kiezen voor een retrodesign. Mensen willen er echt mee uitpakken.”

2) Terrasoverkapping wordt volwaardige woonkamer

Een tweede trend ziet Jolien bij de terrasoverkappingen. “Ze zijn al een paar jaar enorm aan het opkomen. Met corona kregen ze nog maar eens een stevige boost en nu zijn we die echt aan het pimpen”, zegt ze. “Glaswanden, houten wanden, schuifbare shutters, verwarming, verlichting, muziek en zelfs tapijten voor buiten. Het kan allemaal niet op! Een terrasoverkapping moet tegenwoordig echt een volwaardige woonkamer zijn, zodat we er heel het jaar door van kunnen genieten.”

3) Zonwering om energie te besparen

Verder wordt zonwering volgens Jolien steeds meer gebruikt om energie te besparen. En niet alleen tijdens de wintermaanden. Mensen beginnen namelijk te beseffen dat je je ook tegen de warmte moet beschermen. Ook dan is zonwering ideaal. “Deze winter was er een grote vraag naar rolluiken”, aldus Jolien. “Studies bewijzen immers dat je je energiefactuur daarmee met zeker 15 procent kan verlagen. In de zomer geldt eigen hetzelfde. In plaats van je airco aan te zetten, kan je je screens, luifel en zelfs je terrasoverkapping gebruiken als isolatie. Zo creëer je niet alleen comfort. Het is ook beter voor je portemonnee.”

4) Raamdecoratie bepaalt je interieur

Een vierde trend is raamdecoratie als bepalende factor in het interieur. “Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als bij de zonneluifel”, zegt Jolien. “Vroeger moest raamdecoratie aansluiten bij het interieur. Het mocht niet te veel opvallen. Nu is het omgekeerd. We starten steeds vaker vanuit de raamdecoratie. Leuke kleuren, nieuwe texturen… Het kan allemaal!”

5) Buitenjaloezieën bieden het beste van twee werelden

Tot slot zijn buitenjaloezieën erg aan het opkomen. Dat zijn net als binnenjaloezieën horizontale latjes die je volledig omhoog of omlaag kan doen en kan kantelen, maar dan aan de buitenkant van je woning én automatisch. “In Zwitserland is dat al lang populair. Via Duisland is dat dan naar ons overgewaaid”, aldus Jolien. “Het is echt de favoriet van architecten tegenwoordig. Het is mooi en geeft een uitstraling aan je huis. Daarbij biedt het het beste van twee werelden. Het combineert de voordelen van een screen en een rolluik. Zo kan het licht binnenvallen, zonder dat je huis opwarmt. Je kan er ook voor zorgen dat jij naar buiten kan kijken, maar andere mensen niet naar binnen. En ’s avonds kan je ze volledig dicht doen. Privacy en veiligheid zijn dus gegarandeerd.”

Wil je meer info over zonwering?

