Ook supporters moeten letterlijk door het slijk tijdens BK veldrijden: “Ach, da’s net het leukste aan de wedstrijd”

LokerenNee, het waren niet alleen de renners die zondag door de modder ploeterden tijdens het Belgisch kampioenschap veldrijden in Lokeren. 17.000 fans waren van de partij voor een middag vol topsport en vertier in Park ter Beuken. Wij trokken mee door het slijk. “Of we geen schrik hebben dat ons hondje gaat lopen? Hij maakt zijn poten liever niet vuil.”