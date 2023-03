Onze-Lieve-Vrouwcollege bestrijdt lege brooddozen met onverkocht brood Patisserie Lanssens: “Smeertafel op speelplaats om stigma tegen te gaan”

Weinig scholen ontsnappen aan de problematiek van lege of ongezonde boterhamdozen. De Lokerse lagere school Onze-Lieve-Vrouwcollege beantwoordde een oproep van Patisserie Lanssens om aan de slag te gaan met onverkochte broden. “Het blije gezicht dat we zien als we een kind een boterham geven: daar doen we het voor.”

In oktober van vorig jaar lanceerde Patisserie Lanssens op de Markt in Lokeren een oproep aan scholen om aan de slag te gaan met hun broodoverschotten. Het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Lokeren was één van de scholen die meteen op de kar sprong. Samen met brugfiguur Nele Mallems van de Stad Lokeren werd een oplossing bedacht om de doelgroep te bereiken.

Volledig scherm Directie, leerkrachten en de brugfiguur zetten hun wekker vroeger om boterhammen te smeren voor de leerlingen van OLVC. © Yannick De Spiegeleir

Smeertafel

“Zo kwamen we uit op het idee van een smeertafel”, zegt OLVC-directeur Lenny Martens. “Met een team bestaande uit de directie, leerkrachten en de brugfiguur zetten we één dag per week onze wekker wat vroeger zodat we boterhammen kunnen smeren die ’s ochtends op een tafel op de speelplaats aan de leerlingen worden aangeboden. Via een oproep bij ouders konden we ook aan het nodige beleg geraken. Telkens staat er een brugfiguur of leerkracht bij de boterhammen om alles in goede banen te leiden. Omdat we niet kunnen zien wie ’s ochtends ontbeten heeft, is ’s de ochtend bovendien het beste moment om de boterhammen aan te bieden. Een volwaardig ontbijt aanbieden in een klas, zou de drempel groot maken en stigmatiserend werken. Daarom werd er gekozen voor de smeertafel.”

Het project werpt zijn vruchten af. “De eerste keren merkten we twijfels bij de kinderen. Maar door de wekelijkse herhaling en aanmoediging om een boterham te nemen, zien we dat alle leerlingen een boterham durven nemen. Er zijn zelfs kinderen die komen vragen wanneer het nog eens smeertafel is. Het blije gezicht dat we zien, als we een kind een boterham kunnen geven, daar doen we het voor”, zegt Mallems.

Sociale kruidenier

Het project kreeg intussen navolging bij kleuterschool Duizendvoet op dezelfde campus en bij de opstart van de sociale kruidenier in mei wil de stad het project verder uitbreiden naar andere Lokerse scholen en hun leerlingen die er nood aan hebben. “Zo willen we de lege brooddozen overal tegengaan”, aldus Mallems. “We zijn in elk geval ontzettend dankbaar voor het brood dat we krijgen van patisserie Lanssens, de ouders die zorgen voor beleg, en het volledige team dat zijn wekker vroeger zet om boterhammen te smeren.”

Ook bij Patisserie Lanssens zijn ze tevreden dat hun oproep zijn effect niet heeft gemist. “We zijn tevreden dat onze overschot op deze manier een mooie en zinvolle bestemming krijgt.”

