Onur Bilgin van Natuurvlam ziet vraag naar pelletkachels exploderen: “Aantal bestellingen is op jaar tijd verviervoudigd”

Amper vijf jaar geleden opgestart kon de zaak van Onur Bilgin al een serieuze groei optekenen. De situatie op de energiemarkt speelt de vraag naar pelletkachels in de hand. Eerst was er de energiecrisis en daarna deed ook het oorlogsconflict in Oekraïne de gasprijzen de lucht ingaan. Nu steeds meer mensen gas en elektriciteit de rug willen toekeren, neemt de vraag naar pelletkachels een hoge vlucht. “Het aantal klanten is op een jaar tijd zowat verviervoudigd. Ik werk zeven op zeven om de vraag te kunnen bijhouden”, zegt de zaakvoerder van Natuurvlam. “Bij pelletkachels worden samengeperste houtkorrels gedoseerd verbrand om de gewenste warmte te produceren”, verduidelijkt hij. Wie dacht dat de hoge gasprijzen een tijdelijk fenomeen waren, blijkt er nu aan voor de moeite. “We verwachten dus wel dat de hoge vraag nog even zal aanhouden.”