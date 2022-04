Ontwikkelaar UrbanLink stelt woonproject ‘Molsbroekpark’ op oude slachthuissite voor: “Brug slaan naar natuur en water”

Zele Drie woningen lopen schade op nadat bewoner pot op vuur laat staan tijdens boodschap­pen

In de Magdalenastraat in Zele is donderdag in de late namiddag een brand ontstaan in een woning. De bewoner had een pot op het vuur gezet en was dan vertrokken om een boodschap te gaan doen. Hierdoor was er brand ontstaan in de woning, die aanzienlijke schade opliep.

21 april