Ontmoetingshuis uit de rode cijfers, mede dankzij betreurde juf Martine (55): “Omdat niemand een leeg bord verdient”

Lokeren/OudenaardeHet ontmoetingshuis De Moazoart in Lokeren is uit de rode cijfers, mede dankzij Martine De Letter (55). Vlak voor haar dood — ze werd om het leven gebracht door haar ex — schonk ze nog geld aan het de organisatie die zich inzet voor kansarmen. Onder meer door een oproep op haar doodsprentje volgden in totaal 1.000 giften, goed voor samen 32.090 euro.