Ontmoetingshuis telt af naar Moazoartfeesten

Het feest vindt plaats op de speelplaats van het VTI. De toegang is gratis. Inschrijven voor de maaltijd (20 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen) kan via Ontmoetingshuis De Moazoart, Kazernestraat 80, info@demoazoart.be, 0468 33 95 96. Of schrijf 20 euro per volwassene of 10 euro per kind tot 12 jaar over naar BE86 9730 6981 2550 op naam van Ontmoetingshuis De Moazoart vzw met vermelding ‘barbecue’.