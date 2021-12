Onruststokers maken amok in Daknamstadion: verschillende personen opgepakt

Lokeren Boek ‘Blijven Hangen’ brengt Lokerse cafége­schie­de­nis tot leven: “Eeuw geleden telde stad meer dan 800 cafés, nu nog 50”

In 1910 telde Lokeren nog meer dan 800 cafés, vandaag zijn het er amper 50. Paul De Schepper en Gerry De Mol verdiepten zich drie jaar lang in de historiek van de Lokerse kroegen. Hun pas verschenen boek ‘Blijven Hangen’ vertelt de kleine en grote geschiedenis van het caféleven in de Durmestad in woord en beeld.

