Ongevallen op E17 zorgen voor drukke avondspits richting West-Vlaanderen

In Lokeren gebeurde eerst een ongeval richting Gent. De linkerrijstrook is er versperd. Je schuift aan vanaf Waasmunster en verliest er momenteel bijna 30 minuten.

Even verderop in De Pinte gebeurde even later een tweede ongeval. In de richting van Kortrijk schuif je er aan vanaf Zwijnaarde. Ook daar verlies je meer dan 25 minuten.