Ongeval op E17 ter hoogte van Lokeren richting Gent: 40 minuten file vanaf parking Waasmunster

Veldlopen Lisa Rooms pakt Vlaamse veldloopti­tel in Diest

In het Recreatiedomein Halve Maan in Diest werd zondag de vierde individuele manche van de CrossCup georganiseerd. De wedstrijd op een droog en technisch parcours gold tevens als Vlaams kampioenschap veldlopen. Bij de senioren vrouwen maakte Lisa Rooms na een leuk duel met Chloé Herbiet haar favorietenrol waar. “Ik had de hele tijd het gevoel dat ik de wedstrijd onder controle had”, klinkt het.