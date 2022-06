Ongeval op E17 richting Gent in Lokeren

Zele Alleen­staan­de vrouw verzint gijzeling van zichzelf en haar 12-jarige zoon: bewoonster geboeid afgevoerd

Een grote politiemacht heeft zich donderdagnamiddag naar Dijkstraat in Zele gespoed om een zogezegde gijzeling verijdelen. Wat er zich exact in het gebouw heeft afgespeeld is nog niet duidelijk, maar alles wijst erop dat de bewoonster alles heeft verzonnen. De vrouw werd geboeid meegenomen door de ambulance.

23 juni