Ongeval op E17 in Lokeren richting Antwerpen: linkerrijstrook versperd

Lokeren Apparte­ments­ge­bouw tijdelijk ontruimd na vergeten pot op kookvuur

Een appartementsgebouw in de Oud-Strijderslaan in Lokeren is zondag in de vooravond tijdelijk ontruimd geweest na rookontwikkeling in één van de flats. Dat was het gevolg van een vergeten pot op het kookvuur.

14 november