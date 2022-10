Nieuwe verkeerssystemen moeten gevaarlijke toestand aan afrit E17 verhelpen: “Filedetectie en intelligente lichten”

Filedetectie

Mobiliteitsonderzoek

De drukte aan het op- en afrittencomplex op de E17 heeft veel te maken met de grote bedrijvigheid langs de snelweg, naast het feit dat de Zelebaan (N47) een belangrijke verbindingsweg is tussen Lokeren en de regio Zele en Dendermonde. In navolging van andere steden is de Stad Lokeren in samenwerking met de Vereniging van Lokerse Industriëlen (VLI), Voka en de provincie Oost-Vlaanderen ook gestart met een mobiliteitsonderzoek voor industriezones E17/2,3 en 4. Dat vernam gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck (N-VA) van schepen Walgraeve op de gemeenteraad. Van Streydonck had zijn bezorgdheid uitgedrukt over de vestiging van het bedrijf stow Robotics in de voormalige drukkerij van DPG Media. Van Streydonck gaf aan dat zijn partij de problemen ook zou aankaarten via Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA). In antwoord op die bezorgdheid liet Walgraeve weten dat de stad in samenspraak met de bedrijven in de industriezones de mobiliteit bestudeert. Het is immers geen geheim dat de mobiliteit in de bedrijvenzones langs de E17 een uitdaging vormt.