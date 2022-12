Nieuw voetbalterrein Belgian Red Court klaar voor gebruik in Hoedhaarwijk: “Officiële opening met ambassadeur in voorjaar”

LokerenHet Lokerse Belgian Red Court, een sociaal-sportief initiatief opgestart door de Koninklijke Belgische Voetbalbond, is sinds kort in gebruik genomen. Het voetbalterrein met opvallende rode ondergrond wordt in het voorjaar van 2023 officieel geopend.

Het voetbalterrein kreeg een plaatsje tegenover de nieuwe brandweerkazerne, op de hoek van de Haarsnijderslaan en de Strijkersstraat. Het voetbalplein in een opvallende rode kleur is voorzien van kunstgras en een geluidsarme kooi en is bedoeld als een ontmoetingsplaats. Eerder opende Rode Duivel Jan Vertonghen een Belgian Red Court in Sint-Niklaas. Het is voorlopig koffiedik kijken wie de ambassadeur wordt in Lokeren.

“We hadden dit terrein graag nu al officieel geopend. Maar vanuit de Bond ging alle aandacht nu uiteraard naar het WK in Qatar. Wie weet is onze ambassadeur daardoor verhinderd, wie zal het zeggen? Aangezien we van deze opening een mooi evenement willen maken, stellen we het dan ook met plezier uit naar het voorjaar 2023”, zegt schepen van Sport Marjoleine de Ridder (CD&V).

Containerlokaal

Het terrein wordt momenteel nog verder afgewerkt met een tribune en containerlokaal. Om in lijn te blijven met het uitdoofplan van de stad zal de verlichting pas na de plaatsing van bewegingssensoren in gebruik worden genomen. Om die reden wordt de officiële opening – en de bekendmaking van de Lokerse Red Court ambassadeur - uitgesteld tot het voorjaar 2023.

In 2023 staat de eerste Belgian Red Courts Cup op het programma. Een nationaal voetbaltornooi dat mensen wil verenigen met elkaar. De finale zal plaatsvinden in het Proximus Basecamp in Tubeke. Verschillende voetbalvormen zullen een plaats krijgen in dit tornooi: jeugdvoetbal, G-voetbal, wandelvoetbal, meisjesvoetbal, enz.

