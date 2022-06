Nieuw leven in voormalig pand ‘De Lingerie’ in Kerkstraat: Christy opent kinderkledingwinkel Petit Loe

LokerenNa enkele pop-upinitiatieven is er een permanente bestemming gevonden voor het voormalige pand van De Lingerie in de Kerkstraat. Christy Certyn maakt er haar ondernemersdroom waar met de opening van kinderkledingwinkel Petit Loe. “Hopelijk ben ik op deze locatie ook vertrokken voor 30 of 40 jaar”, klinkt het enthousiast. Met Swinny kondigt tegelijkertijd ook een vertrouwd gezicht haar vertrek aan in de Lokerse winkelstraat.

De Lingerie was jarenlang een gevestigde waarde in de Kerkstraat. Ook Christy wil graag die weg inslaan. Ze heeft een groot hart voor kinderen. “Ik heb vroeger in de kinderopvang van de Stad Sint-Niklaas gewerkt en liep eerder stage bij TikTak op de Markt”, vertelt de jonge onderneemster. “Ik had eerder mijn oog al laten vallen op andere winkelpanden, maar anderen waren me telkens iets sneller voor. Dat ik nu, op deze mooie locatie, mijn kans kan grijpen, is fantastisch.”

Bij Petit Loe kan je terecht voor kinderkledij voor de leeftijd van 0 tot 14 jaar van merken zoals Petit Bateau, Noppies en Koko Noko. “We hebben ook een aanbod van feestkledij. Dat is iets waar ik me in de toekomst nog graag verder op wil toeleggen.”

Uitverkoop Swinny

Met Isabel van Buynder van schoenen- en tassenwinkel Swinny kondigt ook een vertrouwd gezicht uit de Kerkstraat haar vertrek aan. “Na 15 jaar vol passie voor schoenen ga ik de deur van de winkel achter mij toetrekken”, bevestigt van Buynder. Een hernia en vernauwing in de nek nopen haar tot de beslissing. “Ik wil in de toekomst ook meer tijd voor mijn gezin en kinderen maken. Ik ga de winkel en mijn klanten wel missen. Mijn hart maakt nog steeds een sprongetje als ik een schoen zie lopen uit mijn winkel of een tas uit Swinny tegenkom.” Een uitverkoop van de zomercollectie van de winkel is intussen gestart. Op 16 augustus start ook de uitverkoop van de wintercollectie. “We staan open voor een overname met begeleiding in de aankoop van nieuwe collecties. Daarnaast staat het handelspand ook te koop en te huur.”

Isabel Van Buynder van Swinny.

Swinny

Pop-up Ma’Donna

Ook elders is er beweging in de Lokerse winkelstraat. Sophie Snoeck van Ma’Donna werd eind april nog het slachtoffer van een brand in haar winkelpand. Een steunactie van haar klanten en medemiddenstanders volgde. Nu opent ze een pop-upwinkel aan de overkant van de straat in het voormalige pand van bakkerij Cruyt waar Optiek Sonck eerder ook een onderkomen vond tijdens de verbouwingswerken van hun pand op de Markt. “Het prachtige vintage bakkerijtje is de perfecte locatie voor mijn parfums en juweeltjes”, zegt Snoeck. Ze organiseert ook workshops. “Bedoeling is om tegen het najaar terug naar onze eigen winkelpand te verhuizen.”

Sophie Snoeck opende een pop-up in het pand van de voormalige bakkerij Cruyt.

