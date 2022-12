Nieuw cultuur- en erfgoedmagazine WAAHZ! voorgesteld

Zeveneken Verlich­tings­ka­bels los na verkeerson­ge­val: Ruilare afgesloten voor herstellin­gen

Op Ruilare in Zeveneken botste een wagen zondagochtend tegen een verlichtingspaal en vatte nadien vuur. De bestuurder bleef ongedeerd. Omdat er elektriciteitskabels over de straat hangen, blijft de baan afgesloten. Er is een omleiding voorzien.

11 december