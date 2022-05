Nicole D’hont trekt stekker uit Weggeefwinkel ‘Veur Niet’: “Knoop doorgehakt door medische problemen”

LokerenNa 5 jaar houdt het verhaal van Weggeefwinkel Veur Niet in de Torenstraat in Lokeren op. Bezielster Nicole D’hont en haar man Luc Waege zien zich genoodzaakt tot de beslissing door gezondheidsproblemen. “De Weggeefwinkel was een deel van ons leven. We gaan iedereen missen.”

In het voorjaar van 2017 opende de Weggeefwinkel de deuren. Nicole had toen al een succesvolle Facebookpagina ‘Gratis in Lokeren’ uit de grond gestampt. Door het succes van ‘Gratis in Lokeren’ begon haar huis echter wat te klein te worden om alle artikelen een plaats te geven en zo rees het idee om een Weggeefwinkel te openen. Het was de eerste winkel in zijn soort in onze regio. Ondanks het feit dat Nicole leed aan multiple sclerose (MS), een ziekte aan het centraal zenuwstelsel, stond ze samen met haar man en team van vrijwilligers constant paraat voor mensen die het minder breed hadden. Toch liggen medische problemen nu aan de basis van de beslissing om de winkel te sluiten.

Woelig medisch jaar

Nicole hakte de knoop door met spijt in het hart. “Ik en mijn man hebben een woelig medisch jaar achter de rug. Na alle ellende zijn we steeds weer moeizaam recht gekrabbeld maar nu ondervinden we toch dat we ons niet meer 100% kunnen inzetten door de naweeën van al deze medische problemen”, zegt Nicole. “We hebben de voorbije jaren alles gegeven, letterlijk en figuurlijk. Nu is de tijd gekomen om wat meer tijd en kwaliteit samen met mijn partner door te brengen. Er kwam heel wat kijken bij het openhouden van de winkel. Van wekelijkse openingen, het beantwoorden van talloze telefoontjes en mails tot boekhouding en administratief werk.”

De Weggeefwinkel houdt nog niet meteen op te bestaan. “Er zullen nog enkele speciale openingszaterdagen volgen. Alle goederen die we ontvangen hebben , krijgen natuurlijk een weloverwogen bestemming”, verduidelijkt Nicole. “We zullen uiteraard iedereen missen. Want ‘Veur Niet’ was een manier van leven en het was een doelbewuste keuze om de afgelopen vijf jaar in dienst te stellen van deze droom die we hebben kunnen verwezenlijken met de steun van onze vrijwilligers, handelaars, andere gulle schenkers en de dekenij die ons een pand ter beschikking stelden. Het was een genoegdoening om te zien dat het ook anders kan.”

Wie op de hoogte wil blijven van de laatste openingszaterdagen kan terecht op de Facebookgroep Weggeefwinkel Veur Niet.

LEES OOK: