Negentiger rijdt tegen geparkeerde auto en gaat over de kop: brandweer bevrijdt man uit wrak

Werken nieuwe Durmebrug starten in najaar 2024

De Durmebrug (N446) over de gelijknamige rivier in Waasmunster is in slechte staat en moet vervangen worden door een nieuwe brug. Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van de reeds lang beloofde vervanging van de brug. Pas na de zomer van 2024 zouden de werken kunnen starten.