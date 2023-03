Neerslag en bewolking in Lokeren vanochtend

Volg zwemlessen tijdens de paasvakan­tie bij Villa Vita

Kan jouw zoon of dochter nog wat hulp bij het zwemmen gebruiken? Dan hebben we goed nieuws voor jou, want er zijn nog plekjes om te leren zwemmen bij Villa Vita tijdens de paasvakantie. De kinderen krijgen vijf dagen zwemles. Op die manier leren ze op korte termijn veel bij.