Natuurvereniging vzw Durme ontdekt sporen van wolf in Lokeren: “Eerste waarneming in 150 jaar”

LokerenDe wolf rukt verder op in België. Na eerdere waarnemingen in de provincie Antwerpen zijn er nu ook sporen van het dier teruggevonden in de Moervaartvallei in Lokeren. Het was de terreinploeg van natuurvereniging vzw Durme die het bewijsmateriaal vond in de vorm van een aangevreten ree. “Dit is het eerste bewijs van de aanwezigheid van een wolf in Oost-Vlaanderen in meer dan 150 jaar”, zegt Joris Everaert van vzw Durme.

Twintig jaar na de folkloristische saga rond de Waaslandwolf, waarbij er melding werd gemaakt van een wolfachtig dier in onze regio, is er nu écht onomstotelijk bewijs gevonden van de aanwezigheid van een wolf in het Waasland. Na de roedel in Limburg en onder meer een waarneming in de Antwerpse haven schuift het dier verder op. Eén van de ‘Big five’ van Europa maakt zijn opwachting in onze contreien.

Het was begin februari dat medewerkers van de terreinploeg van vzw Durme in één van de reservaten van de natuurvereniging in de Moervaartvallei in Lokeren een aangevreten ree terugvonden met verwondingen die heel sterk deden denken aan een wolf. Joris Everaert, vrijwilliger bij vzw Durme én werkzaam bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), nam een staal mee naar het INBO voor een genetische analyse.

Volledig scherm Deze aangevreten ree, het bewijs voor de aanwezigheid van de wolf, werd gevonden door de terreinploeg van vzw Durme. © Terreinploeg vzw Durme

Alertheid

Hun vermoeden werd nu bevestigd: de wolf sloeg toe in Lokeren. Voor Everaert en het team van vzw Durme is het nieuws een bijzonder moment. “Als je weet dat het meer dan 150 jaar geleden is, doet het je uiteraard wel iets om de terugkeer van de wolf mee te kunnen vaststellen, met dank aan de alertheid van onze terreinploeg en het onderzoekswerk van mijn collega’s bij het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek”, benadrukt hij.

Otter en bever

In Limburg ontstond er eerder heel wat commotie rond de wolf, onder meer bij boeren en lokale overheden, omdat het dier het onder meer op schapen gemunt heeft. Landbouwers in de streek hoeven echter niet meteen te wanhopen. Experts van het INBO hebben sterke vermoedens dat de rondzwervende wolf momenteel al niet meer in de streek is en dat de kans eerder klein is dat de wolf zich zal vestigen in Lokeren en omstreken. Een analyse die Everaert deelt. “Al blijven we het uiteraard op de voet volgen. De wolf zit zeker in mijn top 5 van waarnemingen, maar ook andere diersoorten zoals de otter en de bever mogen we niet vergeten. Ook die dieren zijn na lange tijd teruggekeerd in onze regio en zijn hier intussen permanent gevestigd.” Afwachten of de wolf hetzelfde pad zal bewandelen en of de Waaslandwolf straks geen mythe meer is, maar een realiteit.

LEES OOK: