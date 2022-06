Natuurpunt ringt ooievaarsjongen

Na twee minder succesvolle jaren kon Natuurpunt alsnog een geslaagd broedgeval noteren met twee ooievaarsjongen. Het ringen gebeurde onder ideale weersomstandigheden. Voor de dieren terug naar hun nest gingen en de ringer zijn werk had volbracht kregen de aanwezige kinderen de kans om de jonge dieren te aaien.

“Het is een nieuw en jong ooievaarskoppel dat het nest heeft bezet en beide oudervogels zijn niet geringd”, zegt Paul Durinck van Natuurpunt Waasland-Zuid. “We kennen dus ook hun herkomst niet. De voorbije 22 jaar werden door de opeenvolgende broedkoppels succesvol in totaal 55 jongen grootgebracht waardoor de teller nu op 57 komt te staan. De geringde jongen worden van over grote delen van Europa terug gemeld, meestal door het aflezen van de ringnummers met een telescoop.”