Na protest: verkavelaar trekt vergunningsaanvraag Daknamse Bossen in

Lokeren Ponton over Durme blikvanger op Belgisch kampioen­schap Cyclocross: “Drijvend gevaarte kan gewicht van auto dragen”

Het Belgisch Kampioenschap veldrijden slaat komend weekend zijn tenten op in het Lokerse Park ter Beuken. Het stuk parcours dat het meest in het oog springt is ongetwijfeld het tijdelijke ponton waar de renners over de Durme zullen fietsen. Voor het huzarenstukje tekent de firma Hye uit Burcht die voor een eerder BK in Antwerpen ook al een ponton op de Schelde bouwde.

9 januari