Na meer dan jaar stilstand: woonproject Oeverpark heeft definitieve vergunning op zak

Het woonproject Oeverpark kent reeds een lange voorgeschiedenis. De site achter het station van Lokeren, die paalt aan Park ter Beuken, komt op de terreinen waar in het verleden de wolspinnerij Neveda gevestigd was en ook het jeugdcentrum Bergendries jarenlang zijn thuisbasis had. Het project kreeg in eerste instantie een vergunning afgeleverd door de stad én de provincie, maar die de vergunning werd in het voorjaar van 2021 alsnog vernietigd nadat buurtbewoners een procedure hadden aangespannen omwille van hun zorgen over de impact op de mobiliteit, het parkeergebeuren en het groene karakter in de omgeving van de Groendreef. De raad oordeelde destijds dat twintig parkeerplaatsen, die voorzien waren in het gebied om te worden gebruikt voor de aanpalende muziekacademie, niet in overeenstemming bleken met de stedenbouwkundige voorschriften.

Definitieve vergunning

Een fikse streep door de rekening van de projectontwikkelaar, die in het verleden meer dan 5 miljoen euro had neergeteld voor de gronden bij de stad om ruimte te maken voor een 10-tal woningen en meer dan 100 appartementen. De werken werden, sinds de vernietiging van de vergunning, stilgelegd. Maar daar komt dus binnenkort verandering, want de ontwikkelaar laat nu weten dat hij een definitieve vergunning op zak heeft en dat de verkoop van het woonproject opnieuw van start gaat.

Een simulatie van het toekomstige Oeverpark.

Dat nieuws wordt bevestigd bij het stadsbestuur. “Het klopt dat er een nieuwe vergunning is afgeleverd”, zegt schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V). “Finaal komt dit andermaal neer op de hertaling van een verloederde, industriële site naar een woonontwikkeling en dit vlakbij een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer, zijnde het station van Lokeren.”

Villa Geurts

In het verleden vloeide er ook al flink wat inkt over het behoud van de verloederde Villa Geurts. Die deed in het verleden nog dienst als onderdeel van de muziekacademie, maar maakt vandaag deel uit van het projectgebied. De toestand van het historische pand is er door de jarenlange leegstand niet op verbeterd. “Toch blijft het een verplichting in het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de ontwikkelaar om de villa te bewaren en in ere te herstellen. Dat is zo verankerd”, verzekert de schepen.

