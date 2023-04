Na jaren zwarte sneeuw kan Sporting Lokeren-Temse dit weekend kampioen spelen, wij spraken met de fans die bleven: “Het voetbalplezier is terug in Daknam, en dat is het belangrijkste”

Slechts één punt scheidt Sporting Lokeren-Temse van de titel in Tweede Nationale. Dag op dag drie jaar na de fusie hopen de fans dat de spelers zaterdagavond de kroon op het werk zetten in de kampioensmatch tegen Olsa Brakel. Wij spraken met vier trouwe supporters over hun liefde voor de Wase voetbalclub, maar ook over de zwarte sneeuw die ze zagen als fan. Sporteconoom Trudo Dejonghe van de KU Leuven laat dan weer zijn licht schijnen over de levensvatbaarheid van de club op profniveau, en die ziet de academicus toch nog onder voorbehoud.