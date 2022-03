Na 20 jaar krijgen bouwplannen Sint-Lodewijkscollege Doorslaar vorm: “Nieuwe turnzaal zal ook openstaan voor lokale verenigingen”

De eerste aanvraag voor de nieuwbouwplannen van de school in Doorslaar dateert al van 2003. Recent kreeg de directie en het schoolbestuur het nieuws dat het dossier werd goedgekeurd door AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Met het dossier is een bedrag van 2,2 miljoen euro gemoeid. “Sinds de afbraak van de vorige turnzaal zo’n twintig jaar geleden wijken we met onze leerlingen noodgedwongen uit naar de parochiezaal hier wat verderop in Doorslaar-dorp”, zegt directeur Guy Raes. “Dat is geen ideale situatie, want de infrastructuur is daar niet specifiek op voorzien.” Walter Van Vlierberghe, die verantwoordelijk is voor de bouwprojecten bij de scholenkoepel van vzw Katholiek Basisonderwijs Lokeren – Moerbeke, verwacht dat het bouwproject in de loop van 2023 kan starten. “Vermoedelijk gaat de eerste spade in de grond in het voorjaar van volgend jaar.” De nieuwbouw zal verrijzen op een stuk grond dat ooit toebehoorde aan het voormalige klooster waar de school nu gevestigd is en dat de school een tijdje geleden kon terugkopen van een familie die naast de school woont.