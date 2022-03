Na 20 jaar als hondenkapster maakt Ann droom waar met eigen kunstatelier: “Kans gegrepen na herstel van kanker”

LokerenAan de Bergendries in Lokeren opende Ann Van der Jeugt haar eigen kunstatelier ‘Silence’. Na 20 jaar actief te zijn als hondenkapster was het tijd om haar droom waar te maken: voltijds aan de slag gaan als kunstenaar. “Zes jaar geleden kreeg ik af te rekenen met kanker. De opening van mijn atelier voelt aan als een tweede kans.”

Ann volgde in haar jonge jaren verschillende opleidingen aan de avondschool: olieverf, acryl en pastel en een opleiding sierkunsten. “Ik ben twintig jaar lang hondenkapster geweest, maar uiteindelijk heeft mijn passie voor kunst gewonnen”, vertelt de Lokerse. Het was haar man die haar het finale duwtje in de juiste richting gaf. “Jaag u grote droom maar na zei hij. Ik ben er hem ontzettend dankbaar voor en heb de daad bij het woord gevoegd.”

In 2016 kreeg Anneke af te rekenen met kanker en moesten haar plannen tijdelijk in de koelkast. De behandelingen waren zwaar, maar uitstel bleek gelukkig geen afstel. Aan de Bergendries opende ze haar eigen kunstatelier ‘Silence’.

Volledig scherm Anneke aan de slag in haar atelier. © Yannick De Spiegeleir

Fantasievol

Decennia na de opleidingen zie volgde, werkt ze nu vooral op gevoel. Ik heb geen nood meer om mij in allerlei technieken te verdiepen”, zegt Anneke. “Mijn schilderijen zijn fantasievol en vertellen elk hun eigen verhaal. Ik wil mensen meenemen in mijn magische, onrealistische droomwereld.”

Anneke maakt gebruik van kwaliteitsvolle acryl- of olieverf in dikke lagen en dat met veel kleur, passie en liefde voor het vak. Al maakt ze ook schilderijen in opdracht van mensen. “Dan ga ik thuis of op kantoor bij hen en maak ik aan de hand van hun persoonlijke stijl een uniek werk op basis van de grootte, kleur en het gevoel van het schilderij.” Haar werken zijn abstract en in veel werken keren bepaalde figuurtjes terug. “’Be different’, is mijn motto en dat keert ook terug in mijn werken”, zegt ze.

De kunstenares stelde haar werken in het verleden wel al eens tentoon in galerijen, maar haar voorkeur gaat uit naar een eigen atelier. De exporuimte is op het gelijkvloers gelegen, haar kunstwerken zelf maakt ze op de eerste verdieping. “Ik vind een persoonlijke ontmoeting belangrijk. Zo kan je rechtstreeks van de kunstenaar kopen. Bovendien krijg ik hier ook af en toe toevallige passanten over de vloer.”

Kunstatelier Silence is gelegen aan de Bergendriesstraat 15 en is open op zaterdag- en zondagnamiddag met vrije ingang.