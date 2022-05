Muzikaal icoon Jo Lemaire geeft Franse les aan leerlingen Technisch Atheneum

Lokeren Natuurvere­ni­ging vzw Durme ontdekt sporen van wolf in Lokeren: “Eerste waarneming in 150 jaar”

De wolf rukt verder op in België. Na eerdere waarnemingen in de provincie Antwerpen zijn er nu ook sporen van het dier teruggevonden in de Moervaartvallei in Lokeren. Het was de terreinploeg van natuurvereniging vzw Durme die het bewijsmateriaal vond in de vorm van een aangevreten ree. “Dit is het eerste bewijs van de aanwezigheid van een wolf in Oost-Vlaanderen in meer dan 150 jaar”, zegt Joris Everaert van vzw Durme.

13 mei