Motard in levensgevaar na botsing met manoeuvrerende auto op N47

NET OPEN. Mustafa (35) opent derde zaak in Lokerse Stations­wijk: “Bar Clémentine zusje van Cantine Roland”

In het voormalige pand van café Jenny’s in de Prosper Thuysbaertlaan heeft Bar Clémentine de deuren geopend. Na Pita Home en Cantine Roland is het al de derde zaak die ondernemer Mustafa Bilgin opent. “In Bar Clémentine willen we de mensen verwennen met lekkere tapas, een frisse pint en gezelligheid.”