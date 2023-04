Mina Lamia zorgt voor viergeslacht in Lokeren.

Anderstali­ge leerlingen Technisch Atheneum behalen fietsdiplo­ma

Ook Lokeren zet actief in op OKAN-onderwijs: Onthaalonderwijs voor Anderstalige Kinderen. Dit via een constructieve samenwerking tussen het Technisch Atheneum Lokeren (TAL) en Stad Lokeren. In de voorbije weken leerden zo ook acht OKAN-leerlingen fietsen en kregen ze hun fietsdiploma uitgereikt.