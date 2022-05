Middenstanders en klanten zetten steunactie op voor door brand getroffen modeboetiek Ma’Donna: “Enorm dankbaar voor solidariteit”

Sophie Snoeck leed maandagavond grote schade in haar modeboetiek Ma’Donna in de Kerstraat door een brand. De volledige stock en berging gingen in de vlammen op en wat in de winkel staat is niet meer verkoopbaar. De winkel zal nu enige tijd gesloten zijn voor werkzaamheden voordat ze opnieuw kan opstarten. “Om deze periode te overbruggen willen we met enkele middenstanders en sympathisanten haar een hart onder de riem steken en zijn er een aantal acties in het leven geroepen. Sophie is iemand die sociaal en in de middenstandskringen zeer actief en geliefd is. Zij staat er steeds voor iedereen en steunt anderen waar mogelijk en dit steeds met de grootste glimlach. We vonden het dan ook meer dan normaal dat het nu onze beurt is om haar te helpen”, zegt Jan D’Hollander van delicatessenzaak Jean, die samen met interieurzaak Sublim en badkamerspecialist Chambre d’eau zijn schouders onder de actie zet.