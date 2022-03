Mening verdeeld bij Lokerse oppositie over fusieplannen met Moerbeke

Waasmunster Gemeente lanceert online evenemen­ten­plat­form

Met ingang vanaf 1 maart centraliseert de gemeente Waasmunster alle evenementen via een digitaal platform. Dit geeft organisatoren, het gemeentebestuur én de veiligheidsdiensten meteen een overzicht van alles wat er in Waasmunster te doen is.

3 maart