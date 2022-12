“Meest energiezuinige kantoorgebouw van het Waasland”: ondernemersfamilie Van De Voorde opent ‘Office Park Lokeren’

In Lokeren is Paul Van De Voorde vooral gekend van de gerenommeerde raamdecoratiezaak Intrento die tot ver buiten de stadsgrenzen gekend is. Met Van De Voorde Invest mikt de gekende ondernemersfamilie zich nu ook op de kantorenmarkt. Nickias Van De Voorde, zoon van Paul, deed immers al ervaring op door raamdecoratie te voorzien voor verschillende kantoorprojecten. “Er is nood aan moderne kantoorgelegenheden in Lokeren”, zegt Paul Van De Voorde. “Oorspronkelijk hadden we ons oog laten vallen op industriezone E17/4, maar de voorwaarden van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) lieten een autonoom kantoorgebouw jammer genoeg niet toe.”

Wenteltrap

Zo kwam Van De Voorde uit bij een locatie in de Dieptestraat recht tegenover de carpoolparking aan de rand van de industriezones en vlakbij het op- en afrittencomplex met de E17 in Lokeren. “De bereikbaarheid combineren we met een aangenaam uitzicht op groene elementen. Extra geluidsisolatie zorgt ervoor dat er geen geluid van de straatzijde in het kantoor te horen is.” Voor het markante ontwerp ging Van De Voorde in zee met het architectenbureau NWLND Rogiers Vandeputte. Eén van de blikvangers in het gebouw is een indrukwekkende wenteltrap in de 7 meter hoge inkomhal goed voor 24 ton staal.

Volledig scherm Paul Van De Voorde in de imposante inkomhal van Office Park Lokeren. © Yannick De Spiegeleir

150 meter diepte

Wat Office Park Lokeren in de regio volgens Van de Voorde uniek maakt is het duurzame karakter. “Dit is het eerste autonome BEN (Bijna Energie Neutraal, red.)-kantoor van het Waasland”, zegt Van De Voorde. Voor de verwarming en koeling in het gebouw werden 64 boringen op 150 meter diepte gemaakt. “Op die diepte is de temperatuur constant 16 graden. De centrale warmtepomp moet dankzij het ingenieuze systeem slechts anderhalf uur per dag draaien. Het gebouw heeft een zeer lage energiekost wat een belangrijke troef vormt voor potentiële huurders en kopers.” Zogenaamde klimaatbalken in de kantoren zorgen via een afgiftesysteem voor verse lucht.

In totaal kunnen er zo’n 16-tal bedrijven onderdak vinden in Office Park Lokeren. “De helft van het gebouw is intussen ingevuld en we verwachten dat we tegen de zomer naar een volledige bezetting gaan”, klinkt het. Ook aan het parkeergebeuren is gedacht. Zo zijn er in totaal 94 autoparkeerplaatsen voorzien op de site, waarvan 47 ondergronds. Ook 60 fietsen kunnen parkeren op het kelderniveau waar douches voorzien zijn.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Van De Voorde Invest via het nummer 0475/36.81.98.

Volledig scherm Luchtbeeld Office Park Lokeren © Office Park Lokeren

