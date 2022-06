Medewerker groendienst Ivo Creyne (40) publiceert derde boek ‘Op de rand van de rede’

Waasmunster Familie vindt visser levenloos terug in zwartgebla­ker­de bestelwa­gen

In de Hamstraat in Waasmunster is donderdag een visser dood aangetroffen in zijn voertuig. Het parket stuurde het labo en een wetsdokter ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken waarin de man is overleden.

24 juni