Marktkramer Yves (55) van ‘Naaimode Baeyens’ maakt overstap naar immowereld: “Corona heeft het ons parten gespeeld”

Met het afscheid van Yves komt er een einde aan een dynastie van drie generaties marktkramers in de familie Baeyens. Yves’ oma startte het kraam in 1955 en Yves zelf maakte zijn intrede in 1990. “Ik zal in totaal dus 32 jaar op de markt gestaan hebben”, vertelt de marktkramer uit Wetteren die wekelijks terug te vinden was op de woensdagmarkt in Lokeren.

Zijn beslissing om de overstap te maken naar de immobiliënsector is mee ingegeven door de coronacrisis. “De pandemie heeft het marktkramers niet gemakkelijk gemaakt of toch zeker niet mijn type kraam. Na corona zag ik een aantal van mijn vaste klanten niet meer terug. Bovendien wordt het internet een steeds meer te duchten concurrent. Jonge mensen vinden nog moeilijk de weg naar een kraam voor naaimode. Ik heb nog geprobeerd om een overnemer te vinden voor mijn zaak, maar zonder resultaat.”

Vertrouwen

Bovendien kreeg Yves de kans om als commercieel medewerker te starten bij het nieuwe immokantoor Albert in Wetteren. “Ik zal klanten bijstaan bij de aan- of verkoop of de huur of verhuur van een huis. En of je nu naald en draad of vastgoed aan de man brengt. Het vertrouwen van mensen winnen én behouden blijft de belangrijkste zaak”, lacht Yves. Al denkt hij zeker met mooie herinneringen terug aan zijn tijd op de markt. “Ik heb hier veel plezier gehad. De sfeer onder de collega’s was steeds goed. Ik zal af en toe zeker nog een bezoekje brengen aan de Lokerse woensdagmarkt.”

Schepen van Lokale Economie Claudine De Waele (Open Vld), Ann Van Bockland van de stedelijke marktcommissie en marktleidster Marleen Van Hecke lieten de laatste Lokerse marktdag van Yves niet zomaar voorbijgaan. Ze verrasten hem met enkele attenties.

Woensdagmarkt

“Het is jammer dat we afscheid moeten nemen van Naaimode Baeyens, want het kraam van Yves was na het wegvallen van andere gelijkaardige kramen uniek in zijn specialiteit. De woensdagmarkt telt op dit moment 107 kramen en de Lokerse markt is en blijft één van de meest drukbezochte en grootste van de regio”, zegt marktleidster Marleen Van Hecke. Die samen met schepen De Waele ook de gelegenheid te baat nam om de bezoekers van de markt op de hoogte te brengen dat de start van de werken aan het postgebouw volgende week de tijdelijke verhuis zal inluiden van de marktkramen die daar normaal postvatten. “Zij krijgen een andere plaats toegewezen in de marktzone.”

