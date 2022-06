Marktkraamster Isabelle zwaait na meer dan 30 jaar af met kousenkraam: “Mensen hebben na corona weg teruggevonden naar de markt”

Lang, kort, met of zonder motief. Wie op zoek was naar een degelijk paar kousen was decennialang aan het juiste adres bij Isabelle De Mol. Voor ze haar avontuur aanging als zelfstandig marktkramer was de Lokerse actief als verpleegkundige op de dienst orthopedie in het Lokerse ziekenhuis. “Een job die ik ook altijd met hart en ziel heb gedaan, maar ik kom uit een nest van ondernemers en toen de ouders van de beste vriend van mijn man op zoek waren naar iemand om hun kraam over te nemen, ben ik op de kar gesprongen. Ondernemen dat zit in je bloed.”

Coronacrisis

Ze heeft zich die professionele overstap op geen enkel moment beklaagd en zetelde ook meer dan een kwarteeuw in de Lokerse marktcommissie. “Het moeilijkste moment in mijn carrière was misschien wel toen we als textielkraam tijdelijk geen toegang kregen tot de markt tijdens de coronapandemie, enkel voedingskramen werden toegelaten. Dat voelde onrechtvaardig aan”, vertelt de onderneemster. “Toch heeft de coronapandemie onze sector ook deugd gedaan. Na de gezondheidscrisis hebben de mensen het winkelen in open lucht terug leren appreciëren. Dat is wat mij ook aantrok in deze job: je bent altijd onder de mensen en je bouwt een goede band op met andere collega-marktkramers en je cliënteel. Mensen hun voeten kan je niet zien, maar voor mijn trouwe klanten had ik een eigen systeem zodat ik altijd goed op de hoogte was naar welke kousen ze op zoek waren.” Ook op de andere markten waar ze stond kreeg Isabelle een eresaluut. Ze was naast Lokeren wekelijks op post in Zelzate, Beveren, Wetteren en Stekene.

Volledig scherm Marktkraamster Isabelle De Mol werd in de bloemetjes gezet op de Lokerse woensdagmarkt voor haar afscheid na 31 jaar. © Yannick De Spiegeleir

Jarenlange inzet

Dat Isabelle geliefd was bij de andere marktkramers mag ook blijken uit de afscheidscadeaus die ze woensdagochtend in Lokeren ontvangst mocht nemen. Samen met de andere leden van de marktcommissie werd ze door schepen van Lokale Economie Claudine De Waele (Open Vld) in de bloemetjes gezet. “In naam van de stad wil ik Isabelle bedanken voor haar jarenlange inzet in de marktcommissie en aanwezigheid op de markt. Ik hoop dat ze een fantastisch pensioen tegemoet mag gaan.”

Voor de kousenhandel stopt het verhaal nu definitief. “Een deel van onze stock is opgekocht. De rest schenken we weg aan goede doelen”, aldus Isabelle.

