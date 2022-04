Marisa verruilt Vlaamse showbizz voor avontuur in Ghana: “Hotelresort uitbaten in Saint-Tropez van Afrika”

Haar levensloop leest een beetje als een roman. Voor The Showbizz Shop had Marisa 25 jaar lang een eigen showbizzballet waarmee ze de wereld rondreisde en later opende ze in Zwitserland een dinner theater. Na het overlijden van haar vader startte ze zowat tien jaar geleden de shop in de Schoolstraat. “Mijn overgrootouders zijn in dit pand in 1857 ooit met een leerlooierij gestart, later volgden mijn grootouders en ouders met de uitbating van Huis De Bock, waar ze alles verkochten wat met gordijnen te maken had. Het doet dus wel wat om hier de deur achter ons dicht te trekken, maar ik ben een ‘überoptimist’ en zie de toekomst rooskleurig in. Ik denk in oplossingen, niet in problemen.”