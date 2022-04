Marie-Louise (82) sterft bij uitslaande brand in boerderij, echtgenoot zwaargewond: “Gedesoriënteerd in verkeerde richting gevlucht”

LokerenBij een zware brand in een boerderij aan de Everslaarstraat in Lokeren is dinsdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. Het gaat om de 82-jarige bewoonster. Haar echtgenoot (83) kon nipt aan de vlammen ontsnappen en werd met een zware rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak te achterhalen.

Het was de bewaking van chocoladefabriek Barry Callebaut die omstreeks 7 uur vlammen en rook zag opstijgen aan een woning in de achtergelegen Everslaarstraat en alarm sloeg. “Het ging om een zware uitslaande brand”, bevestigt korpschef Dirk De Paepe. “We kregen verschillende meldingen binnen, zelfs vanop de nabijgelegen E17 richting Kortrijk.”

Gedesoriënteerd door rook

De brandweerposten van Lokeren en Zele rukten meteen met heel wat zwaar materieel uit. Ter plaatse troffen ze buiten de 83-jarige bewoner Leon Lerno aan. Hij was nog bij bewustzijn en kon de hulpverleners duidelijk maken dat zijn echtgenote Marie-Louise zich nog in de woning bevond. De vrees dat zij de vlammenzee niet meer was kon ontsnappen, werd korte tijd later jammer genoeg bevestigd. De brandweer trof in de woning het stoffelijk overschot aan van de 82-jarige vrouw. Marie-Louise was niet meer goed te been en mogelijk in paniek en gedesoriënteerd door de dikke rook de verkeerde richting weggevlucht, richting brandhaard. Leon werd met een zware rookintoxicatie afgevoerd naar het Sint-Blasiusziekenhuis in Dendermonde.

Volledig scherm De brand begon vermoedelijk in een bijgebouw tussen de woning en de stallen. © Kristof Pieters

Oorzaak nog niet bekend

Het vuur is vermoedelijk ontstaan in een bijgebouw dat zich tussen de woning en de stallen situeert. De vlammen sloegen vervolgens over op zowel de woning als de stallen. Omdat de stallen bedekt waren met asbestplaten, werd meteen ook de asbestprocedure opgestart en de milieuambtenaar van de stad in kennis gesteld. De vervuiling is wellicht erg beperkt gebleven. Bovendien trok de rookwolk weg van bewoond gebied. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een branddeskundige van het parket werd aangesteld om dit te achterhalen.

Volledig scherm Burgemeester Anthuenis kent het koppel persoonlijk en kwam dinsdagochtend ook ter plaatse. © Kristof Pieters

Grote verslagenheid in buurt

Het koppel vier zonen waarvan één in Lokeren woont. Ze werden ter plaatse opgevangen door de dienst slachtofferhulp. Ook in de buurt wordt met grote verslagenheid gereageerd op het drama. Leon en Marie-Louise zijn er bekende gezichten. Burgemeester Filip Anthuenis kent het koppel eveneens persoonlijk. Hij ging meteen ter plaatse om zijn steun te betuigen. “Ze wonen hier al hun hele leven. Ik heb zelf nooit anders geweten dan dat ze hier op de boerderij aan de slag waren. Intussen waren ze wel met pensioen. Dieren hielden ze niet meer. Ze brachten nu hun oude dag door op de boerderij. Het is bijzonder tragisch dat het zo is moeten eindigen.”

Volledig scherm Leon Lerno werd met een zware rookvergiftiging afgevoerd naar het ziekenhuis. © Kristof Pieters

Volledig scherm Omdat er asbest was vrijgekomen, moest kledij ter plaatse afgespoeld worden. © Kristof Pieters

Volledig scherm Agenten betreden de woning om de eerste vaststellingen te doen. © Kristof Pieters

