Måneskin annuleert optreden op Lokerse Feesten

Er zat duidelijk veel volk te wachten op een liveshow van de Italiaanse band Måneskin, die in mei het Songfestival won met het nummer ‘Zitti e Buoni’. De groep kwam normaal in augustus optreden op de Lokerse Feesten — hun eerste Belgische concert —, waarvoor alle tickets op minder dan één minuut de deur uit waren. Heel wat fans raakten zelfs niet op de site van de Lokerse Feesten, anderen stonden urenlang in de virtuele wachtrij.

De organisatoren bekijken momenteel of ze nog een alternatieve act kunnen voorzien. “Het nieuws van Måneskin is ook bij ons pas net binnengekomen, dus we moeten nog bekijken wat er mogelijk is. Van zodra we hier informatie over hebben, zullen we daarover meteen communiceren”, zegt persverantwoordelijke Steven Latré. “Uiteraard is dit een grote domper, ook voor onze vrijwilligers. Dit was toch de ‘higlight’ van deze editie, maar dat houdt niet tegen dat er nog veel moois op het programma staat.”