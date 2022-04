Man krijgt geen koffie en geeft kassierster vuistslag: “Ik was prikkelbaar door vasten tijdens ramadan”

Waasland & Dendermonde Van groenmarkt tot paasfeest: onze weekend­tips voor het Waasland en Dendermon­de

Het weer zat nog niet mee tijdens deze paasvakantie, maar zowel binnen als buiten valt er dit weekend weer voldoende te beleven in onze regio. Wij selecteerden vijf tips voor een activiteit op zaterdag of zondag. Trek er eens op uit voor een speurtocht op de Ster of dompel je al onder in de paassfeer aan Fort Liefkenshoek.

8 april