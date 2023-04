Lucy Blue treedt op in Bonaparte

Nieuw Heirbrugmo­len­park opent op Erfgoeddag

Tijdens Erfgoeddag op zondag 23 april kan je het nieuwe Heirbrugmolenpark bewonderen. De molensite in de Heirbrug werd hertekend en opnieuw ingedeeld. Het resultaat is een familievriendelijk en ecologisch buurtpark van 1 hectare in het stadscentrum, waarin de Heirbrugmolen centraal staat.