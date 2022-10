Luc en Micheline trekken na 102 jaar stekker uit bioslagerij Meert: “Klant kocht extra diepvries om voorraad in te slaan van ons biovlees”

Gesticht in 1920 Door Lucs grootvader Emiel kent slagerij Meert al een lange geschiedenis. Nadien nam zijn vader Paul het roer over en in 1979, meer dan 40 jaar geleden, zette Luc zijn eerste stappen in de zaak. Later kwam ook zijn vrouw Micheline aan boord. Schandalen in de sector bewogen de familie Meert ertoe om het roer om te gooien. “39 jaar geleden is mijn vader begonnen met hormonenvrij vlees. Simpelweg omdat we het behandelde vlees zelf niet meer wilden opeten. Onder een gewricht kon je een emmer zet om het vocht op te vangen dat er uit liep”, vertelt Luc.

Transparantie

Later volgde de gekkekoeienziekte (BSE) in de jaren ’90. Luc en Micheline gingen nog een stap verder en waagden de sprong om hun zaak om te vormen tot een bioslagerij. “Samen met slager Norbert De Boom uit Herzele pionierden we, want de erkenning rond biologisch vlees stond nog in zijn kinderschoenen. We gingen op zoek naar een systeem waarbij we via transparantie en controle garanties konden krijgen voor de volledige levensduur van het dier. We gingen in zee met een veehouder uit de Ardennen omdat de dieren daar voldoende plaats hadden die voldeed aan de normen voor biovlees”, aldus het slagerskoppel. Luc en Micheline gingen er steevast prat op dat alles in hun zaak zelfbereid was.

Volledig scherm Een jonge Luc (links) samen met zijn zus Martine en ouders Paul en Godelieve in de zaak eind jaren '70. © rv

Geen overnemer

De bioslagerij lokte met zijn bijzonder aanbod ook een trouw cliënteel. “60 procent van onze klanten kwam van buiten Lokeren naar de zaak. Ook nu er op het einde werken waren in de Sterrestraat, ploeterden mensen uit Sint-Niklaas of Beveren door de modder om toch hun boodschappen bij ons te kunnen doen”, aldus het echtpaar. Toch houdt het verhaal van bioslagerij Meert nu op. “Het harde werken begon fysiek te zwaar door te wegen. Al viel het afscheid van onze klanten ons zwaar. Er zijn traantjes gevloeid. Eén klant vertrouwde ons zelfs toe dat ze een extra diepvriezer had gekocht om een ruime voorraad van ons biovlees in te slaan”, vertellen ze. Meer dan een jaar geleden startte het slagerskoppel de zoektocht naar een overnemer, maar jammer genoeg zonder resultaat. “We hebben ons meer dan 40 jaar met volle overgave aan de slagerij en onze superklanten gegeven. Wij zijn nu toe aan een nieuwe, rustigere fase in ons leven”, besluiten Luc en Micheline.

